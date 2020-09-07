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القيادة السعودية تهنئ مقدونيا الشمالية بمناسبة ذكرى استقلالها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمير ، برقية تهنئة، للرئيس ستيفو بنداروفسكي رئيس جمهورية مقدونيا الشمالية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

 

وأعرب الملك سلمان، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة ، ولحكومة وشعب جمهورية مقدونيا الشمالية الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

 

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