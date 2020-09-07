شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة السعودية تهنئ مقدونيا الشمالية بمناسبة ذكرى استقلالها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة، للرئيس ستيفو بنداروفسكي رئيس جمهورية مقدونيا الشمالية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وأعرب الملك سلمان، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة ، ولحكومة وشعب جمهورية مقدونيا الشمالية الصديق، اطراد التقدم والازدهار.
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