182 إصابة جديدة بـ"كورونا" في قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الاثنين، تسجيل 182 إصابة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ(24) ساعة الماضية.
وقالت الوزارة، في بيان تلقّت وكالة الخليج 365 نسخة عنه، إن إجمالي عدد الإصابات بغزة، ارتفع منذ مارس/ آذار الماضي، إلى 1151.
وأوضحت أن عدد الحالات النشطة، من بين إجمالي الإصابات، وصل إلى 1054 حالة بينهم 1024 من السكان داخل المجتمع، و30 من العائدين إلى القطاع من الخارج.
وبحسب وزارة الصحة، فإن عدد حالات التعافي من الفيروس وصلت إلى 89 حالة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 8.
وطالبت الوزارة المواطنين بضرورة الالتزام بـ"إجراءات الوقاية من الفيروس"، للحد من أعداد الإصابات، خاصة للأطفال وكبار السن.
وتفرض الحكومة في غزة (تديرها حركة حماس) حظرا للتجوال في جميع مناطق القطاع، منذ 24 أغسطس/آب الماضي، عقب اكتشاف أولى الإصابات بالفيروس داخل المجتمع، (من غير العائدين من الخارج).
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