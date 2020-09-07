مصر.. وفاة عايدة كامل إحدى "هوانم" الدراما التلفزيونية

الخليج 365

توفت الفنانة المصرية عايدة كامل، صباح الإثنين، عن عمر يناهز 89 عاما، بعد صراع مع المرض.

ووفق بيان المجلس الأعلى للثقافة (رسمي)، "نعت وزير الثقافة المصرية إيناس عبدالدايم، وفاة الفنانة القديرة عايدة كامل، زوجة الفنان الراحل محمود عزمي، ووالدة هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة".

وأوضحت وسائل إعلام محلية، أبرزها "المصري اليوم" الخاصة، أن الفنانة الراحلة قضت نحو 3 أسابيع في أحد المستشفيات بالقاهرة، لمعاناتها من مشاكل صحية بالجهاز الهضمي، ووافتها المنية إثر تدهور حالتها الصحية.

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وعايدة كامل (مواليد 1931) عملت في السينما منذ خمسينيات القرن الماضي، ثم اتجهت إلى الدراما التلفزيونية منذ نحو 40 عاما.

ومن أبرز أعمالها الفنية في السينما أفلام "ست الحسن"، "لحن الخلود"، "دايمًا معاك"، "الوسادة الخالية"، "إسماعيل يس في الطيران"، "إسكندرية ليه؟".

كما شاركت في العديد من المسلسلات التلفزيونية أهمها "بين القصرين"، "القضاء في الإسلام"، فيما يظل أبرز أدوارها كان في مسلسل "هوانم جاردن سيتي"، والذي لُقبت عقب إذاعته بإحدى هوانم الدراما التلفزيونية بمصر.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.