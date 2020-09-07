كورونا.. 3 وفيات في البحرين و265 إصابة بتونس

إسطنبول/ الخليج 365

أعلنت البحرين، الإثنين، تسجيل 3 وفيات جراء كورونا، فيما رصدت تونس 265 إصابة بالفيروس.

وأفادت وزارة الصحة البحرينية، بتسجيل 3 وفيات و644 إصابة بالفيروس، إضافةً إلى 301 حالة تعاف منه.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن حصيلة المصابين بلغت 55.415، منهم 199 متوفيا، و50.946 متعافيا.

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وفي تونس، سجلت وزارة الصحة، 265 إصابة بكورونا، فضلا عن تعافي 51 مريضا.

وذكرت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات وصل 5.041، بينها 93 وفاة، و1.752 حالة تعاف.

وحتى صباح الإثنين، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم 27 مليونا و300 ألفا، توفي منهم أكثر من 887 ألفا، وتعافى ما يزيد على 19 مليونا و379 ألفا، وفق موقع "ورلدوميتر".

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