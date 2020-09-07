العراق..مقتل عنصر وقائد بالحشد الشعبي في هجوم لـ"داعش"

بغداد/علي جواد/الخليج 365

قٌتل عنصران من "الحشد الشعبي" بينهما قائد، الإثنين، في هجوم شنه تنظيم "داعش" الإرهابي، بمحافظة ديالي شمالي العراق، بحسب مصدر أمني.

وقال نقيب الشرطة، جعفر الوائلي، للأناضول، إن "عناصر داعش شنت في ساعة متأخرة من ليل الأحد/الإثنين، هجوما واسعا على مواقع لقوات الحشد بمنطقة قولان في قضاء خانقين شمالي المحافظة".

وأضاف الوائلي، أن "الهجوم أسفر عن مقتل قائد اللواء 28 بالمنطقة، حسين المياحي، إضافةً إلى عنصر آخر من الحشد".

وأوضح أن"هجوم عناصر داعش تم بواسطة أسلحة رشاشة وقناصين".

Advertisements

والهجوم هو الثاني من نوعه يستهدف قادة الحشد الشعبي في ديالى بأقل من أسبوعين، حيث سبق أن قُتل قائد المدفعية بمحور المحافظة، عامر الخرزجي، بهجوم مماثل، في 28 أغسطس/أب الماضي.

وتشهد ديالى، تصاعدا بوتيرة الهجمات التي يشنها عناصر تنظيم "داعش"، المستهدفة للحواجز الأمنية والعسكرية.

وزادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من "داعش" خلال الأشهر القليلة الماضية وبشكل خاص في المنطقة بين محافظات كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم "مثلث الموت".

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.

إلا أن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.