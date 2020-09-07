ترامب يدعو العاهل السعودي للتفاوض مع دول الخليج لحل الخلافات

واشنطن/الخليج 365

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، إلى التفاوض مع دول الخليج لحل الخلافات القائمة.

جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بينهما مساء الأحد، بحسب بيان صادر عن مساعد المتحدث باسم البيت الأبيض، جود دير.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، قطعت علاقاتها مع قطر، في يونيو/ حزيران 2017، ثم فرضت عليها "إجراءات عقابية" بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.

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وعلى صعيد آخر، رحب ترامب بفتح المجال الجوي السعودي أمام الرحلات الجوية بين إسرائيل والإمارات، بحسب البيان.

وكانت أول رحلة تجارية بين إسرائيل والإمارات انطلقت الأسبوع الماضي من تل أبيب إلى أبو ظبي.

ووصف ترامب تلك الرحلة التجارية التي جرت بين تل أبيب وأبو ظبي بـ "التاريخية".

وذكر البيان أن ترامب شدد خلال الاتصال الهاتفي، على استمرارية الشراكة القوية القائمة بين واشنطن والرياض.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.