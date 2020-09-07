لتطويق "كورونا".. إغلاق "الدار البيضاء" بدءا من الإثنين

الرباط/ عبد الله التجاني/ الخليج 365

قررت الحكومة المغربية، إغلاق مدينة الدار البيضاء (شمال) بداية من منتصف الإثنين، لتطويق رقعة انتشار فيروس "كورونا".

وقالت الحكومة في بيان مساء الأحد، إنه سيتم إغلاق "جميع منافذ عمالة الدار البيضاء، وإخضاع التنقل من وإليها لرخصة استثنائية للتنقل مسلمة من طرف السلطات المحلية"، بحسب وكالة الأنباء المغربية الرسمية.

وأضافت أنها قررت إغلاق جميع المؤسسات التعليمية، من ابتدائي وإعدادي وثانوي وجامعي، واعتماد صيغة التعليم عن بعد، بداية من الإثنين.

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كما سيتم إغلاق الأسواق على الساعة الثالثة عصرا، وإغلاق المقاهي والمحلات التجارية على الساعة الثامنة مساء، والمطاعم على الساعة التاسعة ليلا.

وأعلن المغرب، الأحد، تسجيل ألفين و234 إصابة جديدة بــ"كورونا"، بينهم 32 وفاة وألف و345 حالة تعافٍ، ليرتفع الإجمالي إلى 72 ألفا و394 إصابة، وألف و361 وفاة، و55 ألفا 274 حالة تعافٍ، بحسب وزارة الصحة.

وتسجل الدار البيضاء، منذ فترة، أعلى نسبة إصابات يومية بـ"كورونا"، واحتلت المرتبة الأولى بين حصيلة الأحد بـ948 إصابة جديدة و12 وفاة.

وعالميا، أصاب "كورونا" نحو 27 مليونا و253 ألف شخص، توفى منهم قرابة 887 ألفا، وتعافى حوالي 19 مليونا و317 ألف، بحسب موقع "worldmeter" المختص بإحصاء ضحايا الفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.