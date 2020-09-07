شكرا لقرائتكم خبر عن غداً.. «بلدي الرياض» يدشن المرحلة الثانية لجولاته الميدانية في نطاق البلديات الفرعية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أقر المجلس البلدي بالرياض، في جلسته الدورية التاسعة والستين، تدشين المرحلة الثانية من برنامج الجولات الميدانية للمجلس في نطاق البلديات الفرعية، بهدف مراجعة الملاحظات المرصودة في الجولات الماضية ونتائجها، إضافة إلى الوقوف على أبرز الشكاوى والملاحظات الجديدة الواردة من المواطنين.

Advertisements

وستنطلق أولى الجولات الميدانية للمجلس البلدي، في نطاق بلدية الشفا يوم غد الثلاثاء 20/1/1442هـ، بمشاركة وكلاء أمانة منطقة الرياض ومدراء إداراتها وممثلين لعدد من الجهات التنظيمية و الخدمية أبرزها (الهيئة الملكية بالرياض، وشركة الكهرباء السعودية، وشركة المياه الوطنية، ووزارة النقل، ومرور منطقة الرياض).

وأكد الأستاذ خالد العريدي رئيس المجلس، أن هذه المرحلة تأتي استمرارًا للتعاون المشترك بين المجلس البلدي وأمانة الرياض التي تحرص على معالجة ملاحظات المواطنين والتجاوب الفاعل معها، وفق التنسيق والتكامل الذي يسعى له المجلس وسمو أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبد العزيز بن عياف، معربًا عن تفائل أعضاء المجلس بنجاح المرحلة الثانية من الجولات الميدانية في نطاق البلديات الفرعية، متطلعين إلى تحقيق مزيد من المعالجات للملاحظات في ظل التنسيق والتعاون بين المجلس و أمانة الرياض، وكذلك شركائنا من الجهات الخدمية ذات العلاقة.

ويستقبل المجلس البلدي بالرياض ملاحظات المواطنين ومقترحاتهم المتعلقة بالخدمات البلدية في بلدية الشفا، عبر الوسائل التالية: البريد الإلكتروني [email protected]، أو الموقع الإلكتروني https://rmc.alriyadh.gov.sa/Site/Feedback.aspx، أو عبر زيارة الحساب الرسمي للمجلس البلدي بالرياض على تويتر https://twitter.com/Riyadh_Rmc.