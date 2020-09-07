القمة العالمية للذكاء الصناعي بالسعودية أكتوبر المقبل

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"الخليج 365" من دبي: تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، تنظم الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الصناعي (سدايا) القمة العالمية للذكاء الصناعي تحت شعار: «الذكاء الصناعي لخير البشرية»، وذلك يومي السابع والثامن من أكتوبر المقبل.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الصناعي (سدايا) أن القمة ستنعقد بطريقة افتراضية تماشيا مع الجهود الدولية والإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها حكومة المملكة، حماية للمشاركين والحضور من المخاطر الصحية لجائحة كوفيد - 19.

وستجمع القمة صناع القرار والخبراء والمختصين من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة من داخل وخارج المملكة، بما في ذلك الشركات التقنية الرائدة والمستثمرين ورجال الأعمال.

وتهدف القمة إلى بناء حوارات ذات أهمية عالمية، سواءً من حيث التعافي من الجائحة أو التوجهات التي تشكّل مجال الذكاء الصناعي، وستتم مناقشة بعض الاعتبارات الاستراتيجية الرئيسة الضرورية لتأسيس منظومة فعّالة ومؤثرة للذكاء الصناعي، وما يعنيه ذلك من حيث الخيارات الاستراتيجية الوطنية لواضعي السياسات.

كما تهدف القمة كذلك إلى توفير رؤى ملهمة حول متطلبات المستقبل للجهات التنظيمية والمستثمرين والشركات، بالإضافة إلى تمكين الحضور والمشاركين من الاستماع إلى آراء وأفكار بعض المبتكرين الرواد الذين يستخدمون الذكاء الصناعي من أجل بناء مستقبل أفضل للبشرية.

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وتنقسم مسارات القمة لأربعة محاور تغطي مجموعة من الموضوعات المهمة المتعلقة بالذكاء الصناعي: "نرسم عصراً جديداً، والذكاء الصطناعي والحكومات، وحوكمة الذكاء الصناعي، ومستقبل الذكاء الصناعي".

وسيتم طرح هذه الموضوعات من خلال كلمات رئيسة وجلسات نقاش وحوارات وأنشطة تفاعلية.

وستتناول القمة التغيرات العالمية التي نواجهها وتأثيرها على التحول في مجال الذكاء الصناعي، وستشهد استعراض كيفية استخدام هذه التقنيات في تشكيل الواقع الجديد من أجل خلق مستقبل أفضل للجميع، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أبرز التحديات التقنية التي يواجهها المجتمع العالمي اليوم في مجال الذكاء الصناعي، وكيف يمكن تطوير تقنيات الذكاء الصناعي بشكل آمن وأخلاقي في مختلف التطبيقات التي تمس حياة الإنسان.

ويشارك في القمة عددٌ من المتحدثين البارزين والخبراء العالميين من مختلف دول العالم، كما ستتضمن حلقات نقاش يشارك فيها رواد الأعمال لاستعراض حلول الذكاء الصناعي في العديد من التطبيقات، بالإضافة إلى حوارات مفتوحة حول موضوعات معينة لإثراء الحوار وتبادل وجهات النظر، فضلاً عن الميزات التفاعلية الأخرى، مثل: استطلاعات الرأي والرسوم البيانية.

ومن المقرر أن تتضمن القمة الإعلان عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الصناعي في المملكة، والتي اعتمدها مؤخراً خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وتأتي في سياق السعي لتحقيق تطلعات المملكة في الريادة العالمية من خلال الاقتصاد القائم على البيانات والذكاء الصناعي، كما سيتم تسليط الضوء على دور الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الصناعي (سدايا) في القيادة الاستراتيجية للاقتصاد البديل بالتعاون مع العديد من الجهات ذات العلاقة للمساهمة في تحقيق أهداف "رؤية 2030".