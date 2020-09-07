التحالف العربي يدمر طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون

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الرياض: اعترض التحالف العربي طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات فوق المجال الجوي اليمني أطلقها الحوثيون. وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء يوم الجمعة من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة بالأجواء اليمنية أطلقتها الحوثيون باتجاه المملكة. وأفاد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف بأن الحوثيين يستهدفون الأعيان المدنية والمدنيين بطريقة ممنهجة ومتعمدة.

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