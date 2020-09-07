هزة أرضية في الإمارات

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"الخليج 365" من دبي: أفاد المركز الوطني للأرصاد في الإمارات عن وقوع زلزال في إمارة الفجيرة شرقي البلاد، عند الساعة السادسة وثماني دقائق بالتوقيت المحلي.

وأعلن المرصد أن قوة الزلزال بلغت 3.4 درجات على مقياس ريختر، ولم يوقع إصابات أو يتسب بأي أضرار مادية.

وحدد المركز الوطني للأرصاد في الإمارات مركز الزلزال على عمق 10 كليلومترات.

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وقال المركز إن سكان الفجيرة شعروا بالزلزال بشكل خفيف نظراً لضعفه وبعده نسبياً عن المدينة.

وأكد بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي في إمارة الفجيرة أنهم شعروا بالزلزال، وأنهم استقيظوا عليه، وأشار بعضهم أنهم أصيبوا بحالة من الفزع.

وكانت آخر هزة أرضية وقعت في الإمارات في فبراير 2019، بقوة 5.1 درجات على مقياس ريختر، وضربت منطقة جزيرة قشم وإمارة رأس الخيمة.