وزير الخارجية السعودي: فتح الحدود الدولية يؤدي لانتعاش الاقتصاد

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ايلاف من الرياض: أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان الخميس، أن فتح الحدود الدولية بما يتماشى مع التدابير الصحية والأنظمة الوطنية "يساعد على انتعاش اقتصاد دولنا وازدهار شعوبنا، مما سيعيد الأمل للجميع في التغلب على هذه الجائحة".

جاء كلام الوزير أثناء رئاسته للاجتماع الإستثنائي لوزراء خارجية دول مجموعة العشرين، والذي عقد عبر الاتصال المرئي، وفيه تعهدوا بتعزيز التعاون الدولي استجابة لجائحة كورونا.

وأشار الوزراء إلى أهمية فتح الحدود ولم شمل العائلات، وتعزيز التدابير لتحقيق ازدهار اقتصادي، وناقشوا رفع مستوى الجاهزية للأزمات المستقبلية، وطرق تنسيق التدابير الاحترازية عبر الحدود لأجل حماية الأرواح.

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