شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. سحب رعدية بالسعودية وحار بالبحرين وصحو بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة الخليج طقسا متباينا، حيث يستمر تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة فى السعودية، بينما يكون صحوا فى الإمارات.

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس يوم الاثنين أن يستمر تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، في حين تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقة نجران.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-41 كم/ساعة على الجزء الجنوبي وجنوبية غربية إلى جنوبية على الجزئيين الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 18-35 كم/ساعة تتحول بعد الظهيرة إلى شمالية شرقية، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس الاثنين صحوا بوجه عام وغائما جزئياً أحياناً، وتظهر بعض السحب شرقا بعد الظهر يصبح، رطبا ليلاً وصباح "الثلاثاء" مع احتمال تشكل الضباب الخفيف خاصة على المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار.

حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 18 - 30 كم/س، تصل إلى 40 كم/س أحياناً.

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس الاثنين في مملكة البحرين، سيكون حاراً ورطباً أحياناً.

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الرياح ستكون متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد ولكنها شمالية شرقية من 10 إلى 15 عقدة أحياناً بعد الظهيرة.

عمان

سيكون الطقس حارا ورطبا، فى النهار، خاصة على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 35 كم ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .ليلًا

وأما فى ساعات الليل، سيكون الطقس مائلا للحرارة ورطبا خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم ساعة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق .