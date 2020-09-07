شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: «الموارد البشرية» توافق على إنشاء مجلس تنسيق لاستقدام العمالة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: كشفت مصادر مطلعة أن وزارةالموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وافقت بشكل مبدئي على إنشاء مجلس «تنسيق» لمكاتب استقدام العمالة من الخارج. وأوضحت المصادر أن الهدف من إنشاء المجلس ليحل محل اللجنة الوطنية الملغاة من مجلس الغرف السعودية، مشيرة إلى أنه سيشكل من جميع مكاتب الاستقدام على مستوى المملكة، – وفقاً لـ”عكاظ”-.

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