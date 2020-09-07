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شركة إسرائيلية تستعد لتسيير رحلات تجارية إلى الإمارات بداية من أكتوبر

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وقالت متحدثة باسم الشركة إنها طلبت الإذن من سلطات الطيران المدني لتسيير الرحلات وحجزت مكانا على جدول الرحلات للإقلاع والهبوط في مطار بن غوريون في تل أبيب لحين صدور الموافقة.

وحجزت الشركة مكانا على جدول الرحلات لثماني رحلات ذهاب وعودة بين تل أبيب ومطار دبي الدولي خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول، وذلك حسبما ظهر على جدول زمني للرحلات الجوية على الموقع الإلكتروني لسلطة الطيران الإسرائيلية، بحسب ما نقلت "رويترز".

هذا وقالت شركة طيران "العال" الإسرائيلية، في وقت سابق، إنها ستسير أول رحلة شحن جوي إلى دبي لناقلة إسرائيلية في 16 سبتمبر/ أيلول الحالي.

وأضافت الشركة، أن هذه الرحلة ستصبح أسبوعية في وقت لاحق، حيث ستقلع من إسرائيل كل أربعاء وتعود في أيام الجمعة.

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