شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الروسى يصل دمشق اليوم فى أول زيارة لسوريا منذ 2012 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصل وزير الخارجية الروسية سيرجى لافروف، اليوم الاثنين، إلى العاصمة السورية دمشق، فى زيارة هى الأولى له منذ عام 2012.
وقد أعلن لافروف أن بلاده لا تزال ملتزمة بجهودها الرامية إلى الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها وإطلاق عملية سياسية بهدف وضع حد للنزاع في هذا البلاد.
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