شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الأمن المغربية تحبط محاولة تهريب 7ر3 طن من المخدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت السلطات الأمنية في المغرب من احباط محاولة تهريب 3700 كيلو جرام من مخدر الحشيش .

وذكر بيان للمديرية العامة للأمن المغربى أنه تم ضبط شحنة من مخدر الحشيش يبلغ وزنها الإجمالي 3 أطنان و700 كيلوجرام، بالاضافة إلى ضبط زورق مطاطي كبير ومحركين يشتبه في استخدامهما لأغراض التهريب الدولي للمخدرات عبر الشواطىء البحرية.

وأضاف أنه تم ضبط شخص يبلغ من العمر 37 سنة، من ذوي السوابق القضائية ، وذلك للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تقوم بعمليات التهريب الدولي لمخدر الحشيش ، وتم إيداعه تحت الحراسة حيث تشرف النيابة العامة على التحقيقات ، وذلك لضبط كل المتورطين المرتبطين بهذه الشبكة الإجرامية، وكذا تحديد امتداداتها الإقليمية والدولية، فضلا عن رصد ارتباطاتها المحتملة بشبكات الاتجار الدولي في المخدرات.

ووفقا للبيان، فإن هذه العملية الأمنية النوعية، تأتى في اطار التعاون بين كافة الجهات الامنية المختصة من أجل مكافحة شبكات الاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية.

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