شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يسجل 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 30 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة، فيما تم شفاء 5 حالات.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان مساء الأحد عن التقرير الوبائي ليوم أمس، أن الحالات الجديدة سُجلت منها 24 إصابة في الخرطوم، وباقي الإصابات في 3 ولايات، لافتة إلى أنها أجرت فحصا لعدد 803 عينات، سُجلت من بينها تلك الحالات.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى ١٣ ألفا و 437 حالة، بينها 833 وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 6730 شخصا.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.

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