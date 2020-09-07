عدن - ياسمين عبد الله التهامي - لأول مرة.. الصين تطلق مركبة فضائية قابلة لإعادة الاستخدام

الإثنين 7 سبتمبر 2020

الخليج 365

هبطت أول مركبة فضائية صينية، قابلة لإعادة الاستخدام، الأحد، بعد يومين في المدار، وهي خطوة محتملة نحو رحلة فضائية منخفضة التكلفة، حسبما أعلنت الحكومة.



ونشر برنامج الفضاء السري، الذي يديره الجيش الصيني تفاصيل قليلة عن المركبة، التي تم إطلاقها، الجمعة، على متن صاروخ "لونغ مارش 2" إف من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية، في صحراء شمال غربي الصين.

بينما قالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن المركبة هبطت كما كان مخطط لها في جيوتشيوان.

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ولم تنشر وسائل الإعلام الحكومية أي صور بعد، ليبقى حجم المركبة وشكلها غير محددين، وفق ما نقلت "أسوشيتد برس".

وقالت "شينخوا" إن الرحلة "تمثل إنجازًا مهمًا في أبحاث بلادنا بشأن المركبات الفضائية التي يعاد استخدامها"، والتي تعد "طريقة أكثر ملاءمة وغير مكلفة" للوصول إلى الفضاء.

وأطلقت الصين أول رائد فضاء لها إلى المدار عام 2003 وأطلقت محطة فضائية. وفي العام الماضي، باتت أول دولة تهبط بمركبة روبوتية على الجانب البعيد من القمر.

يشار إلى أن الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي السابق كلاهما أعلن سابقا عن تنفيذ رحلات بمركبات فضائية قابلة لإعادة الاستخدام.