الحشد الشعبي يعلن مقتل أحد قادته وصد هجوم لـ"داعش"

ونقلت "السومرية نيوز" بيان للحشد الشعبي، قال فيه إن "قوات اللواء 28 بالحشد الشعبي تمكنت من دحر فلول داعش الإرهابي التي شنت تعرضا على قطعات اللواء شمال خانقين".
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في سياق آخر، أعلنت قيادة عمليات الجزيرة العراقية، يوم السبت الماضي، العثور على كدس عتاد من مخلفات إرهابيي تنظيم "داعش" غربي البلاد.
وجاء في بيان وزارة الدفاع العراقية: "بناء على ورود معلومات استخبارية دقيقة تفيد بوجود اشخاص مشتبه بهم وأسلحة مختلفة في منطقة الوطأ بقضاء حديثة وبالتنسيق ما بين قسم استخبارات وأمن قيادة عمليات الجزيرة وشعبة استخبارات الفرقة السابعة خرجت قوة مشتركة للبحث والتفتيش تمكنت من اعتقال (11) شخص مشتبه بهم والعثور على المواد التالية رمانة يدوية عدد 16، حاوية عتاد 14 .5ملم عدد 5، بندقية كلاشنكوف عدد 2، بندقية جي سي إيرانية عدد 1، تدمير ثلاث مقطورات وقود من خلال القوة المحمولة جوا".
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