ترامب يحث الملك سلمان على التفاوض مع دول الخليج الأخرى لحل الخلافات

واشنطن- سبوتنيك. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جود دير في بيان عقب المحادثة الهاتفية ، أن" الرئيس ترامب شدد على أهمية الاتفاقيات بين إسرائيل والإمارات ، كما بحث الطرفان سبل تعزيز الأمن والازدهار الإقليمي ، كما حث الرئيس المملكة العربية السعودية على التفاوض مع دول الخليج الأخرى لحل الخلافات".

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وبحسب البيان، رحب ترامب بفتح الرياض مجالها الجوي أمام الرحلات الجوية بين إسرائيل والإمارات.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قد أجرى اتصالاً هاتفيًا، اليوم، بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت وكالة "واس" أنه تم خلال الاتصال، بحث أعمال مجموعة دول العشرين التي ترأسها المملكة هذا العام، والجهود المبذولة ضمن اجتماعاتها لحماية الأرواح، وسبل العيش لتخفيف آثار جائحة كورونا.

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وأضافت الوكالة أنه تم كذلك استعراض أبرز السياسات التي تم الاتفاق عليها للحد من سلبيات الجائحة على الشعوب والاقتصاد العالمي.

وأكد الملك سلمان مواصلة رئاسة المملكة لمجموعة دول العشرين في دعم وتنسيق جهود المجموعة لمواجهة آثار الوباء على المستويين الإنساني والاقتصادي.

وحول الأوضاع في المنطقة، أعرب العاهل السعودي عن تقدير المملكة للجهود التي تبذلها الولايات المتحدة الامريكية لإحلال السلام، مؤكداً حرص بلاده على الوصول إلى حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية لإحلال السلام وهو المنطلق الأساسي لجهود المملكة، وللمبادرة العربية للسلام.