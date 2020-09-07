شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن يعلن 3 إصابات جديدة بكورونا ولا وفيات لليوم الثانى على التوالى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة مواجهة فيروس كورونا في اليمن، يوم الأحد، عدم تسجيل أي حالة وفاة بالفيروس المستجد خلال الـ48 ساعة الماضية، في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.
وقالت اللجنة في بيان "سجلنا 3 إصابات جديدة في محافظة حضرموت (شرقي اليمن)، وإصابة واحدة في محافظة المهرة (شرقي البلاد)، رفعت إجمالي الحالات المصابة المؤكدة إلى 1987 حالة".
وأضافت اللجنة أن "عدد الوفيات بالوباء استقر عند 572 حالة، لعدم تسجيل أي وفاة جديدة"، حيث أنه بالأمس لم يتم تسجيل أي حالات وفاة أو إصابة بالفيروس.
وأكدت اللجنة "شفاء 3 حالات من الوباء جميعها في محافظة حضرموت، ما يرفع عدد الحالات التي شُفيت منذ تسجيل أول إصابة إلى 1200 حالة".
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