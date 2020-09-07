شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن يعلن 3 إصابات جديدة بكورونا ولا وفيات لليوم الثانى على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة مواجهة فيروس كورونا في اليمن، يوم الأحد، عدم تسجيل أي حالة وفاة بالفيروس المستجد خلال الـ48 ساعة الماضية، في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.

وقالت اللجنة في بيان "سجلنا 3 إصابات جديدة في محافظة حضرموت (شرقي اليمن)، وإصابة واحدة في محافظة المهرة (شرقي البلاد)، رفعت إجمالي الحالات المصابة المؤكدة إلى 1987 حالة"​​​.

وأضافت اللجنة أن "عدد الوفيات بالوباء استقر عند 572 حالة، لعدم تسجيل أي وفاة جديدة"، حيث أنه بالأمس لم يتم تسجيل أي حالات وفاة أو إصابة بالفيروس.

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