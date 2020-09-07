مركبة فضاء متعددة الاستخدام تعود إلى الأرض

عادت مركبة فضاء صينية تجريبية، يمكن استخدامها أكثر من مرة، بنجاح إلى الموقع المحدد، أمس الأحد، بعد يومين من إطلاقها في مدار حول الأرض، مما يشكل إنجازاً قد يفضي لرحلات ذهاب وعودة للفضاء بتكلفة أقل.

وثارت تكهنات بشأن تلك المركبة على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية؛ إذ قارنها بعض المعلقين بمركبة «إكس-37 بي» ذاتية القيادة، التي يستخدمها سلاح الجو الأمريكي، وهي من صنع شركة «بوينج»، ويمكنها البقاء في المدار لفترات طويلة قبل أن تعود من تلقاء نفسها للأرض، وفق وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا». وأطلق الصاروخ «لونج مارش-2 إف» المركبة الصينية للمدار الجمعة الماضي.