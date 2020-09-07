جلفار لمجلس الإدارة الجديد: اهـتمــوا بالقاعــدة والتسويــق



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد محمد عبدالكريم جلفار رئيس اتحاد الامارات لكرة اليد، أنه على رأس الاتحاد حتى إجراء الانتخابات، ومن ثم عملية التسليم والتسلم للاتحاد الجديد، وحرص جلفار على توجيه الشكر إلى الهيئة العامة للرياضة وجميع الأندية الاعضاء في الجمعية العمومية لاتحاد اليد وأعضاء مجلس الإدارة.

وقال: لم تكن هناك أي خلافات، وكان العمل يسير في انسجام وتناغم بدليل أننا جهزنا البرمجة الخاصة بالموسم الجديد للاتحاد القادم.

وأضاف: لابد من الإشادة بمشرفي ومديري الفرق على دورهم في نجاح المسابقات، كما أشيد أيضاً بدور التحكيم في إنجاح بطولات الاتحاد. ونوه بأن مستحقات الحكام زهيدة، وتحتاج إلى مراجعة وتعديل.

وقدم جلفار عدة رسائل للاتحاد الجديد وقال: نصيحتي لمن يقود العمل في الاتحاد في الفترة المقبلة، العمل على الاهتمام بالقاعدة والمراحل السنية لتأسيس قواعد للعبة، وأناشد الاتحاد المدرسي بتنظيم مسابقات لكرة اليد.

وناشد جلفار ضرورة الاهتمام بالتسويق للحصول على دعم مالي إضافي يسهم في النقلة المرتقبة والمرجوة.

وعن مشاريعه الرياضية القادمة قال: الفترة القادمة ستكون للاستراحة، ولا أفكر في شغل أي منصب رياضي، وسأكتفي بالتواجد كنائب لرئيس نادي دبي لأصحاب الهمم.