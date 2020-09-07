شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تسجل 3 وفيات و644 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت البحرين، الأحد، تسجيل ثلاث وفيات و644 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وجاء في بيان وزارة الصحة البحرينية أنه تم تسجيل 644 إصابة جديدة بفيروس كورونا منها 87 حالة من العمالة الوافدة، و546 حالة لمخالطين لحالات قائمة و19 حالة قادمة من الخارج.

وأضافت الوزارة أن 301 شخص من الفيروس، ليصل العدد الإجمالي للحالات التي شفيت إلى 50946 شخصا.

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