الاتحاد أمام العدالة أكون أو لا أكون

*مباراة الاتحاد الأخيرة في موسم كورونا ، أمام فريق العدالة الهابط رسميا ، ستكون مباراة مصيرية للاتحاد ، ستحدد نجاته من هبوطه للأسف وعبر حسابات أخرى ، عدا الفوز الاتحادي هو الذي سيفصل في الأمر نهائيا لبقاء الاتحاد بإذن الله تعالى ، على القائمين على الفريق الاتحادي تجهيزه فنيا ومعنويا ونفسيا ، وعن كيفية الحضور الفني والذهني داخل مجريات المباراة من بدايتها حتى نهايتها ، مع الحذر في الدفاع وعدم استقبال أي هدف ، وكذلك الحرص على الاستفادة من الفرص المتاحة وترجمتها لأهداف حاسمة ، الفريق العدالة لن صيدا سهلا بل سيلعب مباراة العمر ، هل يفطن لذلك القائمين على الاتحاد أم سيكتفون بالفرجة حتى يحل ما لا يحمد عقباه ؟

*التركيز سيكون لكافة المتابعين والمشاهدين على الفرق التي تصارع على الهبوط ، برغم تأكد فريقان للهبوط ، وبقي فريقا واحدا ليرافق الفريقين في الهبوط ، يا هل ترى من سيكون ذلك الفريق ؟

*إدارة الاتحاد عليها الاهتمام بالمباراة الأخيرة من خلال تهيئة كل سبل التفوق والانتصار ، مباراة مصيرية للاتحاد منتظرة .

* شمس الهلال لا تغيب عن البطولات ، وفق عمل دؤوب وفي صمت ، آسيا مع الدوري ، وما زال للمجد بقية ، الهلال مدرسة نموذجية في العمل والنتاج والنتائج والبطولات والإنجازات ، كل عقلاني منطقي سيتفق معي تماما .

*أيام الرئيس المآسي منصور البلوي كان الاتحاد في العلالي بكل المنافسات محليا وخليجيا وعربيا وآسيويا وعالميا ، ولكن للأسف هناك من لم يروق له تفرد الاتحاد نادي الوطن ، وقاموا بتدميره في وضح النهار ، حتى بات يصارع على الهبوط للأسف .

سبحان الله وبحمده

سبحان الله العظيم

الكاتب الرياضي / حمزة السيد