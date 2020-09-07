عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أبل تحسم الشائعات.. موعد طرح آيفون 12 المثير للجدل

الإثنين 7 سبتمبر 2020

الخليج 365

تطرح شركة أبل خلال أسابيع هاتفها الجديد آيفون 12 لعام 2020، بعد أشهر من الشائعات حول الهاتف الجديد.



وذكر موقع ذا فيرج التقني أن آيفون 12 سيأتي بحواف مربعة بدلا من تلك المنحنية التي اعتمدت في تصميم بعض الأجهزة السابقة.

وستكون الأجهزة الجديدة هي الأولى التي تدعم شبكات إنترنت الجيل الخامس "5G"، والتي ستوفر سرعة اتصال هائلة لدى تشغيلها بشكل رسمي، وفقا للموقع.

وذكرت مصادر موثوقة أن أبل تعتزم طرح 4 أجهزة آيفون جديدة هذا العام، بدلا من ثلاثة أنواع جديدة من آيفون، كما حدث في أعوام 2017 و2018 و2019. عندما أعلنت عن ثلاثة هواتف فقط.

وتشير تسريبات إلى أن الأجهزة الجديدة ستكون مزودة بكاميرا مزدوجة للطراز العادي منها، وكاميرا ثلاثية للطراز الذي يحمل مواصفات أكثر تطورا.

ويرجح الموقع أن يتم طرح أحد الأجهزة الجديدة من آيفون بقياس 5.4 بوصة، أصغر من جهاز "آيفون 11 برو" الذي طرح بقياس 5.8 بوصة.

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أما الجهاز الآخر من آيفون يحتمل أن يأتي بقياس 6.1 بوصة، بمواصفات مماثلة للجهاز الآخر بقياس 5.4 بوصة.

ويرجح الموقع طرح جهاز بمواصفات مرتفعة، سيكون قياسه 6.1 بوصة.

أما الجهاز الأخير، فيرجح التقرير أن يتم طرحه بقياس 6.7 بوصة، ما يعتبر أكبر من جهاز "آيفون 11 برو ماكس" الذي تم طرحه سابقا بقياس 6.5 بوصة.

أجهزة بلا شاحن ولا سماعات

كان موقع ماك رومرز قد أشار في وقت سابق إلى أن الأجهزة الجديدة قد تأتي وحيدة بصندوقها، دون الشاحن والسماعات، التي سيتم بيعها بشكل منفصل.

ورغم تأثير جائحة كورونا على الشركة الأمريكية وإجبارها على تغيير خططها، كشفت شركة "كاناليس" المتخصصة في أبحاث الأسواق، أن أبل هي الشركة الوحيدة التي حققت أرباحا، في الربع الثاني من العام، من بين مصنعي الهواتف حول العالم.

وتمكنت أبل من بيع 45.1 مليون هاتف آيفون منذ بداية العام، بزيادة بلغت 25% مقارنة بالعام الماضي، لتصبح ثالث أكبر شركة عالميا من حيث مبيعات الأجهزة.

وأكدت أبل في وقت سابق تأجيل موعد إصدار جهاز "آيفون 12"، إلى شهر أكتوبر/تشرين الأول، على أقل تقدير، وذلك لأسباب مرتبطة بتفشي فيروس كورونا حول العالم وتأثيره على الصناعة، وفقا لما ذكرته صحيفة ديلي ميل.