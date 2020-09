فريد من نوعه.. كشف أثري جديد في مصر (فيديو وصور)

View this post on Instagram

شعور لا يقارن كلما تشهد كشف اثري جديد، خاصة عند نزولك بئر عمقه ١١ متر به مجموعة من التوابيت الأثرية المغلقة، لتكتشف سر جديد من أسرار الحضارة المصرية القديمة... انتظرونا للاعلان عن كشف اثري جديد بجبانة سقارة الغنية شكرا لزملائي بالوزارة على اخلاصكم ومجهودكم المتميز ... An indescribable feeling every time you witness a new archeological discovery, especially when it’s an 11 meters deep shaft encompassing a number of sealed pharaonic human coffins. A wonderful feeling that you are revealing a new secret of our great civilization... Stay tuned for the announcement of a new discovery in Saqqara! A big thank you to all my colleagues in the ministry for their efforts and dedication...