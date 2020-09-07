راشد بن حميد: نجاح مسابقاتنا الكروية يعتمد على حكامنا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلقت مساء أمس الأحد في فندق الغرير بدبي محاور دورة تقنية حكم الفيديو المساعد ( VAR ) التي يُنظمها اتحاد الإمارات لكرة القدم للفترة من 6 إلى 9 سبتمبر الجاري بمشاركة 69 حكماً وحكماً مساعداً من الفريق الأول.

وبدأت الدورة بكلمة للشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم رحب فيها برئيس وأعضاء لجنة الحكام والمحاضرين والمشاركين، متمنياً لهم التوفيق.

قال الشيخ راشد بن حميد: يسعى اتحاد كرة القدم بالتعاون مع الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم لرفع كفاءة قضاة الملاعب من خلال توفير كل عوامل ووسائل التطور، وسيواصل الاتحاد هذا العمل من أجل بناء قاعدة واسعة للتحكيم في الدولة، كما نسعى لأن يكون الحكم الإماراتي دائم الحضور في البطولات القارية والدولية.

وأضاف: إن تقنية حكم الفيديو المساعد ( VAR ) أصبحت ضرورة في ظل التطور التكنولوجي، لأن هذه التقنية تساعد على تقليل الأخطاء، خاصة المؤثرة منها، وهي تعمل على تقديم المساعدة للحكام من أجل اتخاذ قرارات صائبة.

وتابع: على حكام الكرة أن يجتهدوا لفهم هذه التقنية بصورة دقيقة لكي يتمكنوا من استخدامها بحكمة في المباريات، ونحن على ثقة من أن لجنة الحكام في الاتحاد تُدرك مسؤولياتها وتعمل بكامل طاقتها من أجل إعداد الحكام لقيادة المسابقات المحلية والخارجية بشكل جيد، وكان نجاح معسكر صربيا خير شاهد على العمل الكبير الذي تقوم به اللجنة.

وتوجه الشيخ راشد بن حميد النعيمي بالشكر إلى كل المحاضرين الذين يقدمون خبراتهم في هذه الورشة، متمنياً للمشاركين التوفيق والاستفادة من محاور الدورة، مؤكداً للحكام أن نجاح مسابقاتنا الكروية يعتمد عليكم، وأنتم أهل للثقة، ونحن نفخر بعطائكم ومثابرتكم.

ويُقدم محاور الدورة المحاضر الهولندي مايك فان ديروست مدير برنامج تقنية حكم الفيديو المساعد بالاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» وصالح المرزوقي عضو لجنة الحكام وعلي الطريفي مدير إدارة الحكام وخالد الدوخي المدير الفني، وعبدالواحد خاطر، وسلطان ساحوه.

وقال علي حمد البدواوي رئيس لجنة الحكام أن الهدف من الدورة هو تنشيط وتحديث معلومات الحكام المشاركين بأهم التحديثات والمستجدات المتعلقة بتقنية حكم الفيديو المساعد خاصة بعد التعديلات الجديدة لقانون اللعبة بالإضافة لإكمال متطلبات ترخيص بعض الحكام وحكام الفيديو المساعدين.