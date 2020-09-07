فرنسا: اجتماع المجلس الأوروبي يبحث معاقبة تركيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن وزير الخارجية الفرنسي الأحد، أن المجلس الأوروبي المقرر عقده في نهاية سبتمبر، سيخصص في المقام الأول للمسألة التركية والتوتر في شرق البحر المتوسط، وبخاصة درس فرض عقوبات على أنقرة، فيما قال وزير التنمية اليوناني أدونيس جورجياديس، إن بلاده «لا تخشى الدخول في مواجهة مع تركيا»، مشيراً إلى رئيسها رجب طيب أردوغان: «يعيش في عالم من الأوهام».وقال جان-إيف لودريان لإذاعة «فرانس أنتر»، «خلال المجلس الأوروبي نهاية الشهر الجاري، سيكون الملف المطروح، ملف تركيا». وأوضح «لقد أعددنا هذا الملف التركي منذ عدة أيام مع وزراء الخارجية في برلين لتعداد أدوات الرد التي يمكن أن نستخدمها حيال تركيا».وأوضح لوديان «نقول لتركيا: من الآن وحتى عقد المجلس الأوروبي يجب إبداء القدرة على مناقشة شرق المتوسط أولاً» مضيفاً أن «أمر مناقشة هذه المسألة يعود للأتراك هذا ممكن!». وقال: «حينها، ندخل في مرحلة فعالة حول جميع المشاكل المطروحة».ورفض لودريان تحديد طبيعة هذه العقوبات المحتملة. وأكد أن «هناك سلسلة كاملة من الإجراءات التي يمكن اتخاذها. لسنا عاجزين على الإطلاق وهو يعرف ذلك جيداً».لكنه ألمح إلى مجموعة من العقوبات الاقتصادية، متهماً الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بخلق «جو إسلامي-قومي»، يهدف إلى «إخفاء حقيقة الوضع الاقتصادي» في تركيا.



«جاقا بيه»



وأزاحت وثائق سرية عن خطة تركية ل«غزو» اليونان عبر إعادة إحياء تصور وضعه قائد عسكري تركي في القرن الحادي عشر، حكم دولة مستقلة خلال العصر البيزنطي.

الخطة التركية التي تحمل اسم «جاقا بيه»، تعود إلى شهر يونيو عام 2014، حيث تم تحديثها قبل 6 سنوات بعد مراجعة سابقة، ولا تزال نشطة حتى الآن، وفقاً لما أكده موقع «نورديك مونيتور» السويدي.



أثينا تحذر أنقرة

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في موازاة ذلك،وجهت الحكومة اليونانية تحذيراً شديد اللهجة إلى تركيا بخفض التصعيد أو مواجهة عقوبات قاسية.

ونقلت صحيفة «جريك سيتي تايمز» عن المتحدث باسم الحكومة اليونانية ستيليوس بيتساس قوله إنه في حال لم تتخذ تركيا خطوات فعلية نحو خفض التصعيد، فإن الأوضاع ستؤول إلى منحنى خطير للغاية «بالنسبة ل الرئيس رجب طيب أردوغان في المجلس الأوروبي».

وحذر بيتساس تركيا من مواجهة المزيد من عقوبات الاتحاد الأوروبي، بسبب أنشطة التنقيب عن الطاقة في شرق البحر المتوسط.

وشدد بيتساس على أنه «للمرة الأولى هناك قائمة عقوبات صارمة ويمكن تنفيذها كلياً أو جزئياً،».



الرئيس التركي يعيش الأوهام



وقال وزير التنمية اليوناني أدونيس جورجياديس، إن بلاده «لا تخشى الدخول في مواجهة مع تركيا»، مشيراً إلى رئيسها أردوغان: «يعيش في عالم من الأوهام ويسعى لإحياء الإمبراطورية العثمانية».

وأكد الوزير أن اليونان «قادرة على التصدي لأطماع أردوغان»، مشدداً على أن أثينا اتخذت استعداداتها لأي مواجهة، وتابع: «لا نخاف تركيا ولن نرضخ للتهديدات».(وكالات)