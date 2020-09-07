شكرا لقرائتكم خبر عن 2443 متعافياً جديداًمن «كورونا» و513 إصابة .. ولا وفيات والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع، لتوسيع نطاق الفحوص في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر، وحصر المصابين بفيروس «كورونا»، والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت إجراءها 87336 فحصاً جديداً خلال ال 24 ساعة الماضية، على فئات مختلفة، باستخدام أفضل تقنيات الفحص.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصّي والفحص، في الكشف عن 513 إصابة جديدة، من جنسيات مختلفة، وجميعها مستقرة وتخضع للرعاية اللازمة. وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 73984.

كما أعلنت الوزارة عن تعافي 2443 مصاباً بفيروس «كورونا» التام من أعراض المرض، بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة، منذ دخولهم المستشفى، وبذلك يكون مجموع المتعافين 66095. كما أعلنت الوزارة أنه لم تسجّل أي وفاة خلال ال 24 ساعة الماضية.

(وام)

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