تونس: مقتل رجل أمن و3 مسلحين بهجوم إرهابي في سوسة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قُتل عنصر من الحرس الوطني التونسي صباح أمس الأحد في هجوم «إرهابي» شهدته مدينة سوسة الساحلية شرقي البلاد، وأردت قوات الأمن ثلاثة مهاجمين، وفق ما أعلن المتحدث باسم الحرس الوطني، فيما قال الرئيس قيس سعيد تعليقاً على الهجوم الإرهابي إنّ من يظن أنه سيسقط الدولة بمثل هذه العمليات الجبانة فهو واهم ومريض، في حين وصف رئيس الحكومة هشام المشيشي، الجماعات الإرهابية ب«الجراثيم» التي لن تخيف شعب بلاده.وقال المتحدث باسم الحرس الوطني حسام الدين الجبالي، إن «دورية أمنية تضم اثنين من أعوان الحرس الوطني تعرضت للاعتداء بسكين من طرف إرهابي في وسط مدينة سوسة».وأوضح أن قوات الأمن لاحقت المهاجمين الذين استولوا على أسلحة عنصري الحرس الوطني وسيارتهما، في أرجاء منطقة القنطاوي السياحية، مضيفاً أن «3 إرهابيين قتلوا في تبادل إطلاق نار».من جانبه، قال الرئيس قيس سعيد إنّ من يظن أنه سيسقط الدولة بمثل هذه العمليات الجبانة فهو واهم ومريض.وأضاف في تصريح له خلال جولة بمكان العملية الإرهابية أن «العمليات الإرهابية و الإجرامية لن تربك التونسيين والتونسيات ولن تسقط الدولة وأنّ من كان يرتب من خلال هذه العمليات لأوضاع سياسية فهو واهم لأن الشعب لم تعد تخفى عليه خافية».كما أكد سعيد أنه سيعمل على مراجعة النصوص القانونية لحماية الأمنيين وعائلاتهم، متابعاً «الشعب التونسي والقوات الأمنية قادران على حماية كل شبر من أرض تونس».بدوره، وصف رئيس الحكومة هشام المشيشي، الجماعات الإرهابية ب«الجراثيم» التي لن تخيف شعب بلاده.وقال المشيشي خلال زيارته لموقع العملية الإرهابية إن «هذه الجراثيم لا تخيف التونسيين باعتبار أن حماة الوطن يدافعون عنه بكل شراسة لاقتلاع براثن الإرهاب من البلاد».وأضاف أن «هذه الجماعات الإرهابية تريد إثبات وجودها فقط إلا أنها أخطأت العنوان لأن قوات الأمن قضت على منفذي العملية في مدة وجيزة لم تتجاوز الدقائق».



إدانات عربية وإسلامية



ودانت السعودية، الهجوم الإرهابي.

وعبرت الخارجية السعودية، في بيان،عن تضامن المملكة التام مع تونس .

كما دانت منظمة التعاون الاسلامي الهجوم.



«حسابات وهمية» ضد سعيد



وظهرت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي من دول آسيوية تهاجم الرئيس سعيد أتضح أنها حسابات مزيفة تابعة لحركة النهضة الإخوانية.(وكالات)