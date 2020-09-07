«صحة دبي» تبحث التعاون مع القنصلية الهندية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”



بحث حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، والدكتور أمان بوري القنصل العام للهند في دبي والإمارات الشمالية، فرص وأوجه التعاون بين الهيئة والمؤسسات الصحية الهندية، بما يخدم الأهداف المشتركة بين الجانبين، ولاسيما ما يتعلق منها بأنظمة الرعاية الصحية والتقنيات والحلول الذكية، وكذلك التدريب والتعليم الطبي.

وسلط القطامي الضوء على العلاقة طويلة الأمد بين الإمارات والهند في مجالات عدة من بينها قطاع الصحة، لافتاً إلى التجربة الصحية الناجحة والمميزة للهند وتاريخها اللافت في هذا المجال.

وأضاف أن هيئة الصحة بدبي حريصة على التعاون مع المؤسسات الصحية العالمية لتعزيز ونقل المعرفة وتقديم رعاية عالية الجودة للمرضى.

من جانبه أعرب الدكتور أمان بوري القنصل العام للهند في دبي والإمارات الشمالية عن امتنان بلاده لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة وجميع السلطات الحكومية الإماراتية وهيئة الصحة بدبي على ما تقدمه من دعم استثنائي لجميع المقيمين بما في ذلك الجالية الهندية، وخاصة خلال أزمة كوفيد-19.

وناقش الدكتور بوري فرص التعاون ونقل المعرفة في مختلف المجالات الطبية وخاصة بين هيئة الصحة بدبي وهيئة الصحة الوطنية في الهند، وإمكانية تبادل أفضل الممارسات والتعاون في جميع جوانب تقديم الرعاية الصحية.