برؤية سلطان كلباء على موعد مع مشاريع حيوية تغير معالمها

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حوار: محمد الوسيلة

أكد الدكتور سليمان سرحان الزعابي رئيس المجلس البلدي لمدينة كلباء أن المجلس قبل التكليف والتحدي، ومضى بعزم في تنفيذ رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الخاصة بتطوير مدينة كلباء التي تشهد إنجاز حزمة مشاريع حيوية تسهم في تعزيز هويتها الاقتصادية والاجتماعية والصناعية والثقافية والسياحية.

وقال في حوار مع ”الخليج 365” إن المجلس وافق على توزيع 102 قطعة أرض سكنية و6 قطع صناعية وتجارية للمواطنين بالمدينة خلال العام الجاري، وأوصى المجلس بتنفيذ 6 مشاريع حيوية، أبرزها توسعة مبنى البلدية وإنشاء 3 حدائق جديدة بالأحياء وتنفيذ شبكة طرق بالمناطق الجديدة بطول 39 كيلومتراً، مشيراً إلى أن المجلس نجح في تطوير الصناعية الجديدة وتخصيصها للمصانع بعد توزيعها على المستحقين، ويعمل حالياً على رفدها بخدمات الكهرباء والمياه فضلاً عن ترسية مشروع الطريق المؤدي إلى الصناعية وطريق آخر بطول 5 كيلومترات. وأشار إلى أن مشاريع المبادرات التي اعتمدها صاحب السمو حاكم الشارقة ستغير من معالمها، خاصة مشروع واجهة المدينة الذي يضم 25 بناية جديدة، سيتم بناؤها على طراز معماري حديث، إلى جانب مشروع سد الغيل وبحيرة كلباء باعتبارهما منارات سياحية جاذبة، بالإضافة إلى مشروع بناء متحف جديد يحفظ التاريخ ويستوعب المناطق الأثرية التي تم اكتشافها مؤخراً. وتالياً الحوار:

} حدثنا عن أبرز المشاريع التي يعمل المجلس على تنفيذها؟

- هنالك حزمة من المشاريع تصل إلى 6 مشاريع اقترحها المجلس بعد قراءة دقيقة لاحتياجات المدينة والأهالي، على أن يأتي تنفيذها مواكباً لمنظومة التطوير التي تنتظم مدينة كلباء، أبرزها مشروع توسعة مبنى بلدية كلباء حتى يستوعب الزيادة في عدد أقسام البلدية وكم الكادر العامل الكبير بها، ومشروع مبنى النادي البحري بكلباء، وإنشاء 3 حدائق جديدة في أحياء البراحة والجامعة والقلعة، ومشروع سكن عمال جديد في الصناعية القديمة بعد تخصيص الأرض لتنفيذ استحقاقه، ومشروع مبنى جديد لكراج البلدية، إلى جانب مشروع مصنع للقراقير بالصناعية الجديدة.

أيضاً هنالك مشاريع تم إنجازها ونعمل على استكمال متطلباتها، مثل مشروع الصناعية الجديدة، وهي منطقة تعمل بعيداً عن عمل الكراجات والورش وتحمل هوية تخصصية واضحة، تتمثل بتعزيز الصناعة في كلباء تم توزيع جميع أراضيها على المستفيدين، وتقع المنطقة جنوب محمية الحفية، وتضم مصانع للرخام والموبيليا والأصباغ والدهان والأسلاك الكهربائية وغيرها من أنشطة صناعية.

ونعمل حالياً تنفيذاً لأوامر صاحب السمو حاكم الشارقة مع الجهات المعنية في تسريع عمليات تزويد الصناعية الجديدة بخدمات الكهرباء والماء، باعتبارها أساسية، حيث من المتوقع إكمال توصيل الخدمات خلال الفترة القادمة، وفعلياً بدأ مصنع للرخام أعماله وينتج مواده معتمداً على مولدات كهربائية خاصة.

والصناعية الجديدة تعاني قرب مكب النفايات لها من الجهة الشرقية، حيث انتشار الروائح والغازات المنبعثة من المكب يتسبب في مشاكل صحية، لذلك سيتم نقل المكب لمنطقة أخرى، وثقتنا كبيرة في أن شركة بيئة التي تعد من الشركات المتميزة ستجد موقعاً جديداً للمكب بعيداً عن المناطق السكنية والتجارية والصناعية، وستستخدم الطرق الحديثة في إعادة تدوير المخلفات والاستفادة منها في الأسمدة واحتياجات أخرى. كما نعمل على إنشاء مصنع القراقير في الصناعية الجديدة يختص بإنتاج الشباك الحديدية «القراقير» لمساعدة الصيادين في عمليات الصيد.

أما الصناعية القديمة ستبقى بأنشطتها التقليدية في مكانها وسيتم تطويرها لأنها تشارك بفعالية في اقتصاد كلباء والإمارة، لذلك لا بد أن نوفر لها جميع الخدمات خاصة حاجتها الملحة من الطرق الداخلية وإعادة تطوير وتحديث الشارع المؤدي لها.

مشاريع الطرق

} ماذا عن مشاريع الطرق بكلباء؟

- من المشاريع التي يعمل المجلس حالياً على تنفيذها شبكة طرق داخلية بالمدينة بطول 5 كيلومترات بعد أن تمت المصادقة على مشروع تطوير الشارع المؤدي إلى المنطقة الصناعية من دوار الصناعية وحتى مسجد الشيخة لطيفة وتوسعته إلى حارتين في كل اتجاه للحد من ظاهرة الازدحام التي يشهدها الطريق ضمن جهود المجلس في تطوير الصناعية وإعادة تنظيمها لتتماشى مع التطور الحضري للمدينة، إلى جانب إنشاء شارع مزدوج من حارتين في كل اتجاه من دوار البريد حتى منطقة خور كلباء.

كما قدم المجلس للجهات المعنية برغم ظروف جائحة كورونا مشروعاً متكاملاً لتنفيذ شبكة طرق داخلية ضمن الميزانية الجديدة بطول 39 كيلومتراً في منطقة البردي 2 (النقالة) ومناطق البراحة والساف وحي الجامعة والقلعة.

مشروع جديد

} أين وصل العمل في مشروع طريق وادي الحلو - كلباء الجديد؟

- هو من ضمن حزمة مشاريع مبادرات صاحب السمو حاكم الشارقة، ويمتد في مرحلته الأولى من وادي الحلو إلى كلباء، والمرحلة الثانية من وادي الحلو إلى الشارقة، وهو شارع بمواصفات عالمية ويتوافر على كل متطلبات الأمن والسلامة، جاء تصميمه وتنفيذه بشكل انسيابي مخالف لمواصفات الطريق القديم الزاخر بالمنحنيات والمنحدرات الحادة ما سبب العديد من المتاعب، ويعد الطريق من أكبر مشاريع البنية التحتية التي تخدم المنطقة لسنوات عديدة مستقبلاً، وشارفت أعماله على الانتهاء، وسيتم افتتاحه في الفترة القليلة القادمة بإذن الله، وسيتم استكماله بتطوير شارع الكورنيش الجاري تنفيذ أعماله حالياً ويشمل الشارع المؤدي إلى محمية الحفية ومنطقة القرم ومنطقة خور كلباء حتى منطقة السور، ويجري تنفيذ شارع الكورنيش بمعايير متميزة ويتألف من 3 مسارات في كل اتجاه، وبه ممر للدراجات وممشى مطاطي للرياضيين ومساحات مزروعة وإنارة حديثة. أيضاً شارفت أعماله على الانتهاء، وسيتم افتتاحه قريباً وسيقضى على الازدحام المروري وسيرتبط بالشارع الدائري وشارع الشيخ خليفة، وسيخفف الضغط على الشوارع الداخلية بالمدينة.

} حدثنا عن القطاع السكني باعتباره أولوية للمواطنين؟

- وافق المجلس منذ بداية العام الجاري على 102 قطعة أرض سكنية في مناطق مختلفة بالمدينة توزع على المواطنين إلى جانب الموافقة على 26 قطعة أرض صناعية تجارية جديدة، فضلاً عن مشروع مدينة الساف المتكاملة التي تسع 464 فيلا سكنية، والتي تعد من أكبر التجمعات السكنية خلال السنوات الخمس القادمة في مدينة كلباء وتجري دائرة الأشغال أعمال تسويتها حالياً.

المباني الجديدة

} حدثنا عن مشروع المباني الجديدة ضمن مشاريع المبادرات؟

- أولاً لا بد أن نقول «ما أكرم صاحب السمو حاكم الشارقة»، المشروع يعتمد على هدم 19 بناية قديمة في منطقة سهيلة قام سموه ببنائها وتمليكها للمواطنين في السابق، الآن قرر سموه نظراً لقدمها إحلالها وإعاده بنائها على طراز معماري حديث، يتوافق مع الحداثة والتطور وتسليمها للمواطنين، هذا مشروع لا يحدث في العالم، لا نملك إلا أن نشكر سموه على هذا المشروع بعد أن وفر للمواطنين مباني سكنية وتجارية تتيح حركة التنقل خاصة للمتسوقين، فضلاً عن بناء 6 بنايات جديدة أيضاً للمواطنين في منطقة السور ضمن مشروع واجهة كلباء.

ومن ضمن مشاريع المبادرات مشروع إحلال سوق الخضار والفاكهة واللحوم والأسماك وإعادة بنائه بطابع إسلامي حديث، وألوان جاذبة، وهو في تقديري بمثابة «مول»، وليس سوقاً، فيه أماكن ترفيهية، سيتم الانتهاء من أعماله الإنشائية في غضون عام، بمساحة تقدر ب 13252 متراً مربعاً، به 459 موقفاً للسيارات بعد أن تم إنجاز دفان بمساحة 10438 متراً مربعاً، ويضم 50 محلاً تجارياً داخلياً متعدداً للخضر والفواكه واللحوم إلى جانب صالات متعددة ومحال لتقطيع الأسماك إلى جانب كافتريات ومنافذ كافيه ومحال تجارية ومرافق خدمية، وبعد إزالة السوق القديم سيُبنى سوق بديل بشكل مؤقت شرق حديقة الشاطئ.

مشروع المسلخ

اعتمد المجلس مشروع مسلخ جديداً أكثر حداثة باعتبار القديم تقليدياً وضيقاً، فالجديد واسع يستوعب احتياجات الناس، به سوق للمواشي والطيور، حددنا منطقة الساف مبدئياً لإنشائه بحيث يكون قريباً من التجمعات السكنية بشكل يناسب التطور الحضري للمدينة، وندرس مقترح المكان مع دائرة التخطيط والمساحة.

السياحة

} ما هي المشاريع التي تعزز هوية كلباء السياحة؟

- هنالك مشروع لجذب السياحة من خلال مشروع معالجة قوالب أسمنتية جميلة لكسر الأمواج داخل البحر وتزويدها بالمرجان لتكاثر الأسماك وزيادة نشاط الصيادين، إلى جانب اعتماد مشروع بناء متحف لحفظ التاريخ ومقتنيات قديمة، ومشروع سد الغيل وبحيرة كلباء.

منطقة متخصصة للصناعات وشبكة طرق جديدة

تطوير شارع وادي الحلو والكورنيش ينتهي قريباً

25 بناية جديدة للمواطنين في الواجهة من سلطان