عرض أول لـ «المنصة» على قناة «أبوظبي»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تبث شبكة قنوات تلفزيون أبوظبي التابعة ل «أبوظبي للإعلام»، العرض الأول للدراما التشويقية «المنصة» على قناة «أبوظبي» من الأحد إلى الخميس، في العاشرة مساء.

مشاهد المسلسل كافة صورت في العاصمة أبوظبي، وتجسد صراعات حرب المعلومات والإعلام المؤثرة في حياة الأفراد والمجتمعات بشكل جريء. والعمل من تأليف هوزان عكو، وإخراج الألماني رودريجو كيشنر، وإشراف عام وفني للمخرج والمنتج الإماراتي منصور اليبهوني الظاهري.

يتألف «المنصة» في جزئه الأول من 12 حلقة، بعنوان «الندبة»، وتستعد الجهة المنتجة لتقديم الجزأين الثاني والثالث.

ويجمع المسلسل مجموعة من نجوم الوطن العربي والخليج وهم: سلوم حداد، ومكسيم خليل، وعبدالمحسن النمر، ومعتصم النهار، وسامر إسماعيل، وأحمد الجسمي، وسمر سامي، وخالد القيش، ولين غرة، وياسر النيادي، وخالد السيد، ورهام القصار، وسعود الكعبي، ويارى قاسم، وشادي الصفدي، وجيني أسبر، وعلاء الزعبي، ويوسف الكعبي، وجابر جوخدار، وأدهم مرشد وناظم الزرلي، والمذيعة مهيرة عبدالعزيز. يروي المسلسل قصة كرم السيد الذي ينجح في تطوير لوغاريتم يتمكن من خلاله من فلترة الأخبار والحقائق وتصنيفها قبل أن يعيد نشرها، وبدا أنه يسير نحو طريق النجاح لتطوير اللوغاريتم والموقع، لولا حصول تطور مفاجئ يقلب حياته بالكامل، يتمثل بمقتل والدته في ظروف غامضة، ومن ثم اختفاء شقيقه الأصغر آدم.

ويتلقى كرم عرضاً لتطوير اللوغاريتم وتأسيس منصة تصبح فيما بعد مركزاً لتجميع المعلومات وفلترتها في أبوظبي، لتصير موقعاً يحفظ الناس فيه أسرارهم بكل حرية وأمان، ومنصة لعرض الحقائق. وتنجح المنصة في الحصول على الكثير من المعلومات الحساسة التي تكشف علاقات تنظيمات وميلشيات مسلحة بمنظمات وبنوك وعصابات مافيا مرتبطة بدول إقليمية، من بينها بالتحديد تنظيم جديد سيخلف جميع التنظيمات التقليدية. وفي الوقت الذي تحقق فيه المنصة اكتشافات جديدة حول ذلك التنظيم الجديد، ينجر كرم إلى صراعات من ماضي عائلته كان يعتقد أنه تخلص منها حين يفتح رسالة من مجهول، ليجد أخاه في وضع خطر للغاية.