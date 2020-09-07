العين يبحث عن مباراة ودية استعداداً لـ «الآسيوية»

يواصل العين استعداداته لدور المجموعات من دوري أبطال آسيا الذي توقف بسبب جائحة كورونا، وسيستكمل منتصف الشهر الجاري بنظام البطولة المجمعة في مكان واحد، وتم اختيار العاصمة القطرية الدوحة، لتكون مسرحاً للمنافسات حتى نهاية البطولة، وحسب اللائحة الآسيوية من المفترض أن يتواجد «الزعيم» في الدوحة قبل المباراة بأربعة أيام، وهذا يعني أن البعثة العيناوية ستغادر أرض الدولة يوم الجمعة المقبل.

يذكر أن «زعيم الإمارات» موجود ضمن المجموعة الرابعة التي تضم بجانبه النصر السعودي والسد القطري وسابهان الإيراني، وكان قد خسر في أول جولتين على ملعبه باستاد هزاع بن زايد أمام سبهان ثم النصر السعودي، ويحتل المركز الأخير بلا رصيد من النقاط، وستكون مباراة العين الأولى بالشكل الجديد «المجمعة» أمام السد في لقاء الذهاب يوم 15 الجاري، فيما ستكون مواجهة الإياب بعد ثلاث أيام يوم 18سبتمبر وبعدها سيلاقي سابهان يوم 21 سبتمبر فيما سيختتم المرحلة بلقاء النصر السعودي الشقيق يوم 24 سبتمبر.

ومن المنتظر أن يعتمد العين اليوم قائمته النهائية التي سيشارك بها في البطولة والتي ستضم في الغالب الرباعي الأجنبي المكون من المهاجم التوجولي لابا كودجو والياباني شيوتاني والأنجولي وليسون إدواردو والكازاخستاني إسلام خان الذي يصل من بلاده يوم بعد غدٍ الأربعاء، بجانب إضافة الوافد الجديد فهد حديد الذي تألق في المباريات الودية، فيما ستخلو القائمة من «المقيمين» عمر ياسين ورفائيل انتونيو وأيريك مينيزيس، بسبب لائحة البطولة، وكانت الجماهير العيناوية قد طالبت المدرب بيدرو إيمانويل بضم اللاعب أيريك مكان إدواردو الذي لم يبلغ بعد الجاهزية المطلوبة.

وعملياً ومنطقياً ستكون مهمة ممثل الإمارات في غاية الصعوبة بعد خسارة أول جولتين، وفي ظل ظروف فترة التوقف الطويلة للنشاط الكروي وتأجيل انطلاق المنافسة المحلية إلى الشهر المقبل وهو ما أبعد اللاعبين عن الجاهزية المطلوبة والدخول في «فورمة» المباريات، فيما نجد بقية المنافسين في المجموعة خاضوا مباريات رسمية بعد عودة الدوريات في بلادهم وهي ميزة تحسب لصالحهم، ومع ذلك لم يقف العين مكتوف الأيدي، واجتهد في التحضير للمنافسة القارية بالصورة المتاحة بالمشاركة في بطولة أندية أبوظبي الودية الرباعية، وفاز فيها على الظفرة 1- صفر وعلى الوحدة 4-1 فيما خسر أمام بني ياس بهدف، وبعدها لعب مباراة ودية أخرى أمام شباب الأهلي وفاز فيها بنتيجة 3-1 وحالياً يبحث الفريق عن خوض مباراة أخيرة قبل المغادرة إلى الدوحة.