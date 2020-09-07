شرطة دبي تطور منصة «إيفاد» الذكية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي«الخليج»



أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي عن تطوير المنصة الذكية للدارسين «إيفاد»، لتصبح الأولى في الدولة في تقديم خدمات متكاملة للدارسين، من خلال إتاحة 4 خدمات رئيسية، وهي خدمات طلبة الجامعات على مستوى الدولة، وخدمات منتسبي شرطة دبي، وخدمات مبتعثي شرطة دبي، وخدمات مجالس شرطة دبي، وذلك بهدف تسهيل كل طلباتهم وتلبية احتياجاتهم والرد على استفساراتهم، لتصبح «إيفاد» بوابتهم المتكاملة لإبراز إبداعاتهم ومواهبهم واستثمار طاقاتهم وإمكاناتهم.

جاء هذا الإعلان خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته الإدارة العامة للموارد البشرية في نادي ضباط شرطة دبي، بحضور العميد الدكتور صالح مراد، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، والمقدم الدكتور منصور البلوشي، مدير إدارة البعثات والاستقطاب، وعدد من الضباط، والمتخصصين، وممثلي وسائل الإعلام، وأصحاب قصص النجاح الذين تم استقطابهم عبر المنصة.

وقال العميد الدكتور صالح مراد، إن الإعلان عن تطوير وتحديث منصة إيفاد الذكية، يأتي استكمالاً لاهتمام القيادة العامة لشرطة دبي بجعل المؤسسة الأمنية قبلة للمتفوقين والمبدعين من خلال تبني الأفكار الإبداعية والمشاريع المبتكرة من طلبة الجامعات، ومن مبتعثيها، ومنتسبيها الدارسين، والاستفادة من قدراتهم في دعم مختلف القطاعات الشرطية واستشراف المستقبل الأمني.

من جانبه، قال المقدم الدكتور منصور البلوشي، إن إدارة البعثات والاستقطاب، تعمل بشكل مستمر ودؤوب على تطبيق أفضل الممارسات والتجارب الخاصة بدعم الطلبة الدارسين، وتطوير البرامج وأنظمة العمل فيها.