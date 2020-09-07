تدخل «جينيس» بـ 8000 قطعة طعام بلاستيكية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي:

دخلت يابانية موسوعة جينيس للأرقام القياسية، لامتلاكها أكبر مجموعة من «المواد الغذائية البلاستيكية» في العالم. وكانت أكيكو أوباتا (40 عاماً) مولعة بجمع «مجسمات الطعام البلاستيكية» منذُ أن كانت في سن ال 10، وجمعت 8000 قطعة حتى الآن تضم جميع أنواع الأطباق: من البرجر والبيتزا، إلى السباجيتي مع أدوات الطعام البلاستيكية، والأطعمة اليابانية التقليدية مثل السوشي. وتحظى الأطعمة البلاستيكية بشعبية كبيرة في اليابان حيث يتم جمعها من قبل الكثيرين.

ويُعد «سامبيوريو»، وهو عرض ل«الطعام المزيف» تستخدمه معظم المطاعم لعرض أطباقها على رواد المطعم، جزءاً مهماً من ثقافة الطعام اليابانية، وتُعتبر هذه الطريقة أفضل من قوائم الطعام «المينيو»، لأنها تمنح العملاء فكرة أفضل عما سيحصلون عليه في أطباقهم، كما تساعد أصحاب المطاعم على عرض أطباقهم بشكل أفضل.

وقالت أوباتا، التي تعيش في محافظة تشيبا: «بدأ شغفي، عندما أحضرت أختي إلى المنزل عدداً من قطع الطعام البلاستيكية المهملة من المطعم الذي كانت تعمل فيه».

وتمتلك أوباتا غرفة كاملة في منزلها مخصصة لمجموعتها من «المواد الغذائية البلاستيكية»، وعلى حد قولها، فإن ممثلي جينيس استغرقوا يوماً كاملاً لتصفح جميع عناصرها البالغ عددها 8000.