تراجع الحالات النشطة في السعودية لليوم العاشر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفادت وزارة الصحة السعودية، امس الأحد، بأن المملكة تقترب من تسجيل 10 أيام متتالية لإصابات أقل من 1000، مؤكدة تراجعاً في عدد الإصابات الحرجة بالفيروس بنسبة 6%. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لوزارة الصحة السعودية حول مستجدات تفشي فيروس كورونا المستجد في المملكة، جاء فيه أن الفئات الأكثر إصابة بكوفيد-19 في صفوف الشباب. وشددت الصحة السعودية على ضرورة الحجر المنزلي 14 يوماً.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة، محمد العبدالعالي، قال السبت «إن نصف الحالات التي تُرصد حالياً بالرغم من الانخفاض، ارتبطت بعدم التزام البعض من فئة الشباب بالإجراءات الوقائية». وشدد على أن «العودة بحذر للأماكن العامة أمر مهم جداً، وتعني تطبيق الاحترازات البسيطة جداً ذات النتائج الكبيرة».

كما أكد أن مواصلة انخفاض مؤشر عدد الإصابات يؤكد استمرار الاحترازات التي يقوم بها السكان في ظل برتوكولات الحماية التي تطبقها الجهات المعنية في السعودية، بالتعاون مع وزارة الصحة. وقال إن الإجراءات الصحية المطبقة في المملكة مستمرة، بغض النظر عن عودة موجة ثانية من فيروس كورونا، مؤكداً أهمية مواصلة المجتمع لأداء مسؤولياته في مواصلة تطبيق الاحترازات.

من جانبه، أكد المتحدث الرسمي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي أن البنية الرقمية التحتية أثبتت فعاليتها خلال فترة الذروة، حيث كانت تجري عملية التعليم عن بعد.

وفي الأراضي الفلسطينية، افتتح رئيس الوزراء محمد اشتيه العام الدراسي الجديد، بعدد من المدارس في مدينتي رام الله، والبيرة، حيث تفقد إجراءات السلامة العامة في ظل الجائحة. وعبر اشتيه عن سعادته بما شهده من تطبيق لجميع الإجراءات الصحية، من حيث التباعد، والكمامات، والتعقيم، وحضور 50% من الطلبة من الصفوف الأول إلى الرابع بالتناوب يومياً. وقال في تصريحات خلال الزيارة «سنراقب الوضع، وإذا بقيت مستويات الإصابات على ما هي عليه الحال من دون العملية التعليمية، سنستمر وندعو طلبة الصفوف الأخرى من الصف الخامس الى الصف الحادي عشر، وإذا حصل هناك أي انتكاسة في أي مدرسة، هناك بروتوكول كامل أعدته وزارة الصحة مع وزارة التربية والتعليم، يعالج كل القضايا».(وكالات)