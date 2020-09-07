الجيش العراقي مصمم على فرض القانون بجميع المحافظات

بحث رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، امس الأحد، مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جنين بلاسخارت، جهود الحكومة لإجراء الانتخابات التشريعية المبكرة، إضافة الى ملف عودة النازحين ومكافحة الإرهاب.

وذكر بيان حكومي، أن الكاظمي بحث مع بلاسخارت تعزيز التعاون المشترك من أجل الوصول بالعملية الانتخابية إلى أفضل صورة صادقة، ومعبّرة عن إرادة الشعب . وأضاف البيان، أن اللقاء تناول أيضا ملف النازحين وآخر الجهود المبذولة من أجل تأمين عودتهم الطوعية إلى مناطق سكناهم الأصلية، وشهد اللقاء كذلك بحث سير تنفيذ برامج مكافحة التطرّف، وأهدافها بما يؤمّن بيئة وطنية آمنة مستدامة.

من جانب آخر، أعلنت قيادة الجيش أن العمليات الأمنية التي انطلقت في بغداد والبصرة حققت نتائجها، مؤكدة أنها ستفرض القانون في جميع المحافظات التي تشهد انفلاتاً أمنياً بسبب السلاح غير المنضبط. فيما تم القبض على سبعة إرهابيين في بغداد، وكركوك.

وقال اللواء تحسين الخفاجي، إن «قيادة العمليات المشتركة نفذت عمليات أمنية في بغداد والبصرة، بمطاردة وملاحقة الخارجين عن القانون». وأكد أن «العملية الأمنية حققت نتائجها، من خلال ما حصلت عليه من أسلحة وأعتدة، فضلاً عن إلقاء القبض على مطلوبين مهمين في تجارة المخدرات والإرهاب».

وأكدت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية إلقاء القبض على 21 متهماً بمناطق متفرقة من ابغداد، من المطلوبين .