شرطة بورتلاند الأمريكية تحتجز 50 محتجاً بعد اشتباكات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قذف محتجون في مدينة بورتلاند الأمريكية أمس الأول السبت، أفراد الشرطة بالحجارة والقنابل الحارقة والذين اعتقلوا بدورهم أكثر من 50 متظاهراً، واستخدموا الغاز المسيل للدموع، في وقت أكد فيه الرئيس دونالد ترامب دعمه للجيش نافياً استهتاره بالجنود، بينما أكدت المرشّحة الديمقراطيّة لمنصب نائب الرئيس كامالا هاريس أن ترامب يعيش واقعاً مختلفاً عبر نفيه وجود عنصرية في البلاد.

ودانت شرطة بورتلاند في بيان سلوك المحتجين «الصاخب والعنيف» في شارع ستارك جنوب شرق المدينة. وقالت إن قنبلة حارقة أصابت أحد السكان، وجرى نقله إلى المستشفى، كما أُصيب رجل شرطة في يده جراء ألعاب نارية.

وأضافت على «تويتر»: «جرى إلقاء قنابل حارقة على أفراد الشرطة، ما أسفر عن إصابة أحد السكان على الأقل»، وأعادت الشرطة كذلك نشر تسجيل فيديو يظهر إلقاء القنابل الحارقة، وأحد المحتجين وهو يركض، والنيران مشتعلة في ساقيه.

وقالت الشرطة، إن أفرادها استخدموا الغاز المسيل للدموع لتفريق التجمع الذي قدر بنحو 400.

وشهدت بورتلاند احتجاجات ليلية ضد العنصرية ووحشية الشرطة، لما يزيد على ثلاثة أشهر، وتحولت بعض هذه الاحتجاجات أحياناً إلى اشتباكات بين المتظاهرين وأفراد الشرطة وكذلك بين مجموعات من اليمين وأخرى من اليسار.

من جهتها، قالت المرشّحة الديمقراطيّة لمنصب نائب الرئيس كامالا هاريس إنّ ترامب يعيش في «واقع مختلف» عبر نفيه وجود عنصرية منهجية في الولايات المتحدة. وقالت هاريس لشبكة «سي ان ان» إن «واقع أمريكا اليوم هو ما رأيناه على مر الأجيال، وبصراحة منذ البداية، وهو أن لدينا نظامين للعدالة في أمريكا».

وقالت هاريس، مستهدفة الرئيس والنائب العام، «أعتقد أن دونالد ترامب وبيل بار يقضيان وقتاً كاملاً في واقع مختلف». وأصرت على أن الاحتجاج السلمي حق أمريكي، وأن العنصرية متأصلة في البلاد. وقالت:«لا أعتقد أن معظم العقلاء الذين يهتمون بالحقائق سيجادلون في وجود فوارق عرقية، ونظام متورط في العنصرية من حيث كيفية تطبيق القوانين».(وكالات)