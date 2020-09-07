الملك سلمان يبحث مع ترامب جهود حماية الأرواح من جائحة كورونا

وقالت وكالة "واس" أنه تم خلال الاتصال، بحث أعمال مجموعة دول العشرين التي ترأسها المملكة هذا العام، والجهود المبذولة ضمن اجتماعاتها لحماية الأرواح، وسبل العيش لتخفيف آثار جائحة كورونا.

وأضافت الوكالة أنه تم كذلك استعراض أبرز السياسات التي تم الاتفاق عليها للحد من سلبيات الجائحة على الشعوب والاقتصاد العالمي.

وأكد الملك سلمان مواصلة رئاسة المملكة لمجموعة دول العشرين في دعم وتنسيق جهود المجموعة لمواجهة آثار الوباء على المستويين الإنساني والاقتصادي.

وحول الأوضاع في المنطقة، أعرب العاهل السعودي عن تقدير المملكة للجهود التي تبذلها الولايات المتحدة الامريكية لإحلال السلام، مؤكداً حرص بلاده على الوصول إلى حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية لإحلال السلام وهو المنطلق الأساسي لجهود المملكة، وللمبادرة العربية للسلام.

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في سياق متصل، رحبت السلطات الأمريكية بقرار السعودية السماح للرحلات الجوية بين الإمارات إسرائيل بعبور مجالها الجوي.

وقال مجلس الأمن القومي الأمريكي في بيان على تويتر: "ترحب الولايات المتحدة بقرار المملكة العربية السعودية السماح للرحلات الجوية بين الإمارات وإسرائيل بعبور أراضيها"، وبحسب البيان "هذه خطوة أخرى مهمة في تحقيق رؤية الرئيس (دونالد) ترامب".

وأعلنت السعودية، الأربعاء الماضي، موافقتها على طلب دولة الإمارات العربية المتحدة بالسماح بعبور أجواء المملكة للرحلات الجوية القادمة إليها والمغادرة منها إلى "كافة الدول".