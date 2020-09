وفدا ليبيا يعلقان على مساعي المغرب إلى حل الأزمة

وقال وفدا المجلس الأعلى للدولة وبرلمان طبرق ، إنهما يثمنان "سعي المغرب الصادق وحرصه على إيجاد حل للأزمة الليبية، معبرين عن رغبتهما الصادقة في تحقيق توافق يصل بليبيا إلى بر الأمان لإنهاء معاناة المواطن الليبي"، حسبما ذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء.

© Photo / Press Office of the Egyptian Ministry of Foreign Affairs