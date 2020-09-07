وزير الإعلام السوداني: نحن مغمورون بمحبة المصريين

وأكد صالح "نحن مغمورون بمحبة من المصريين منذ الأمس، وتضامنهم على السوشيال ميديا"، حسبما نقلت صحيفة "المصري اليوم".

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جاءت تصريحات الوزير السوداني خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، المذاع على قناة "تن"، أوضح خلالها قائلا "نعلم عمق العلاقات بين البلدين، وبسبب ظروف سياسية تأثرت البلدين، ولكن تظل العلاقة بين البلدين عميقة، وممتنون للحكومة المصرية التي أرسلت مساعدات عاجلة للسودان"، لافتًا إلى أن مصر كانت سباقة في إرسال المساعدات للسودان.

وتابع: "ممتنون لمصر حكومة وشعبًا وإعلام، وهذه الوقفة ليست جديدة على مصر، شكرًا لمصر وحكومتها وشعبها"، موضحًا أن حوالي 100 شخص قتلوا بسبب الفيضانات، و500 ألف أسرة تضررت، حيث تأثرت 16 ولاية من الفيضانات، 7 ولايات منهم تضررت تضررًا مباشرًا، والخرطوم هي الأكثر تضررًا.

وكان مجلس الدفاع الوطني في السودان قد أعلن حالة الطوارئ وأن البلاد منطقة كوارث طبيعية، بعد أن شردت السيول والأمطار أكثر من نصف مليون شخص ودمرت أكثر من 100 ألف منزل وقتلت 99 شخصا.

وقال عبد الفتاح مطاوع رئيس قطاع الموارد المائية بوزارة الري المصرية سابقا: إن "ما يحدث في السودان من وجهة نظري ومن واقع الأرقام الصادرة عن إدارات مياه النيل أو الدفاع المدني في الخرطوم تؤكد أن تلك الأمطار غزيرة جدا وأن المناسيب في النيلين الأزرق والأبيض عالية جدا، وخرائط الأمطار تؤكد هطول كميات كبيرة جدا على إثيوبيا".