وزير الإعلام السوداني: نحن مغمورون بمحبة المصريين

وأكد صالح "نحن مغمورون بمحبة من المصريين منذ الأمس، وتضامنهم على السوشيال ميديا"، حسبما نقلت صحيفة "المصري اليوم".
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وتابع: "ممتنون لمصر حكومة وشعبًا وإعلام، وهذه الوقفة ليست جديدة على مصر، شكرًا لمصر وحكومتها وشعبها"، موضحًا أن حوالي 100 شخص قتلوا بسبب الفيضانات، و500 ألف أسرة تضررت، حيث تأثرت 16 ولاية من الفيضانات، 7 ولايات منهم تضررت تضررًا مباشرًا، والخرطوم هي الأكثر تضررًا.
وكان مجلس الدفاع الوطني في السودان قد أعلن حالة الطوارئ وأن البلاد منطقة كوارث طبيعية، بعد أن شردت السيول والأمطار أكثر من نصف مليون شخص ودمرت أكثر من 100 ألف منزل وقتلت 99 شخصا.
وقال عبد الفتاح مطاوع رئيس قطاع الموارد المائية بوزارة الري المصرية سابقا: إن "ما يحدث في السودان من وجهة نظري ومن واقع الأرقام الصادرة عن إدارات مياه النيل أو الدفاع المدني في الخرطوم تؤكد أن تلك الأمطار غزيرة جدا وأن المناسيب في النيلين الأزرق والأبيض عالية جدا، وخرائط الأمطار تؤكد هطول كميات كبيرة جدا على إثيوبيا".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الإعلام السوداني: نحن مغمورون بمحبة المصريين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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