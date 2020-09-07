الداخلية الكويتية تعلن انتهاء أزمة اعتداء مواطنين على شاب مصري

وذكرت الإدارة أن الجهات الأمنية المختصة تفاعلت على الفور مع مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لعدد من الشباب يقومون بالاعتداء على أحد المقيمين (مصري) داخل محل خاص بألعاب الأطفال في منطقة الفحيحيل، وانتقلت للموقع للتأكد من تفاصيل الواقعة.

وأثار مقطع الفيديو حالة كبيرة من الغضب حيث أظهر الفيديو أن الشباب الكويتى عزموا على الاعتداء بالضرب على المقيم في ظل حرص أحدهم على توثيق الواقعة قبل دخولهم للمتجر.

وأكدت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن الشابين اللذان اعتديا على الشاب المصري قيد الاحتجاز والتحقيق، قبل أن يتم التصالح.