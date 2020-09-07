وذكرت الإدارة أن الجهات الأمنية المختصة تفاعلت على الفور مع مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لعدد من الشباب يقومون بالاعتداء على أحد المقيمين (مصري) داخل محل خاص بألعاب الأطفال في منطقة الفحيحيل، وانتقلت للموقع للتأكد من تفاصيل الواقعة.
وأثار مقطع الفيديو حالة كبيرة من الغضب حيث أظهر الفيديو أن الشباب الكويتى عزموا على الاعتداء بالضرب على المقيم في ظل حرص أحدهم على توثيق الواقعة قبل دخولهم للمتجر.
وأكدت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن الشابين اللذان اعتديا على الشاب المصري قيد الاحتجاز والتحقيق، قبل أن يتم التصالح.
كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية الكويتية تعلن انتهاء أزمة اعتداء مواطنين على شاب مصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.