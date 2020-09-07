شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 200 من موظفى الأمم المتحدة فى سوريا بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عاملون فى المجال الطبى ومسؤولون فى الأمم المتحدة، إن ما يربو على 200 من موظفى المنظمة الدولية أصيبوا بكوفيد-19 فى سوريا مع تعزيز المنظمة لخططها الطارئة للتصدى للانتشار السريع للجائحة فى البلاد.

كان عمران رضا المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية فى سوريا قد قال لرؤساء وكالات الأمم المتحدة فى رسالة لتوزيعها على الموظفين إن الأمم المتحدة فى المراحل الأخيرة لتوفير منشأة طبية لعلاج الحالات.

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وأضاف رضا وهو أكبر مسؤول للأمم المتحدة فى سوريا فى الرسالة التى سربها موظف محلى مصاب لرويترز "تم رصد أكثر من 200 حالة بين موظفى الأمم المتحدة، وبعضهم نُقل للمستشفى وثلاثة تم إجلاؤهم طبيا".

وقال عاملون فى المجال الإنسانى ومسعفون إن العدد الحقيقى للحالات أكبر من ذلك بكثير بما يشمل المئات من الموظفين لدى المنظمات غير الحكومية التى تعمل لصالح العشرات من وكالات الأمم المتحدة التى تشرف على أكبر عمليات إغاثة إنسانية فى البلاد.