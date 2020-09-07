من أجل القدس.. هنية يدعو لخطة فلسطينية

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365

دعا إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، الأحد، إلى خطة فلسطينية؛ من أجل التصدي للمخططات الإسرائيلية- الأمريكية التي تستهدف مدينة القدس المحتلة.

وفي لقاء مع تلفزيون "فلسطين" (رسمي) من العاصمة اللبنانية، قال هنية: "مطلوب خطة من الكل الفلسطيني لتعزيز صمود أهلنا في القدس، والتصدي للمخططات الإسرائيلية الأمريكية التي تستهدف القدس".

وأضاف أن "الشعب الفلسطيني مقدمة الجسر لأمتنا في المحافظة على القدس والتصدي للمخططات الإسرائيلية، التي تستهدف نزع القدس من محيطها الفلسطيني والعربي والإسلامي والمسيحي والإنساني".

وشدد هنيةعلى أن القدس هي "القضية المحورية، والمطلوب (هو) التصدي للمخططات التي تستهدفها".

وتعتبر إسرائيل مدينة القدس، بشقيها الغربي والشرقي، عاصمة موحدة لها، بينما يتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادا لقرارات الشرعية الدولية التي لا تعترف بالاحتلال الإسرائيلي للمدينة منذ عام 1967.

وقال هنية إن حق عودة اللاجئين الفلسطينيين "يتعرض لمجزرة سياسية بفعل البلطجة الأمريكية - الإسرائيلية".

Advertisements

وتابع أن "بعض الأطراف (لم يسمها) تتعاطى مع الوطن البديل والتهجير".

ومنذ بداية العام الجاري، يواجه الفلسطينيون تحديات متعددة، تمثلت في "صفقة القرن"، وهي خطة سياسية أمريكية مجحفة بحق الفلسطينيين، ثم مخطط إسرائيلي لضم نحو ثلث أراضي الضفة الغربية المحتلة، وبعده اتفاق الإمارات وإسرائيل على تطبيع العلاقات بينهما.

وبالتزامن، عقد قادة الفصائل الفلسطينية اجتماعا في مدينتي رام الله وبيروت، الخميس الماضي، بمشاركة الرئيس محمود عباس، لمناقشة سبل مواجهة تحديات القضية الفلسطينية.

وبشأن هذا الاجتماع، قال هنية، الأحد، إنه جاء في "مرحلة دقيقة".

وأردف: "من أهداف الاجتماع العمل على إنقاذ المشروع الوطني الفلسطيني، وتحصين البيت الفلسطيني وعدم السماح لاختراقه من أي جهة كانت".

واتفق قادة الفصائل، خلال اجتماع الخميس، على ضرورة "تحقيق الوحدة الوطنية وإعادة ترتيب البيت الداخلي للتصدي للتحديات والمؤامرات التي تواجه القضية الفلسطينية".

وأجمع القادة على أن القضية الفلسطينية تمر بمرحلة تاريخية "خطيرة" في ظل "صفقة القرن" الأمريكية، وخطة الضم الإسرائيلية، والتطبيع العربي مع إسرائيل.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.