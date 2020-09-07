اكبر كمامة ومعقم في موسوعة جينيس للأرقام القياسية

الخليج – حمدان بن سلمان الغامدي-جدة : دشن الشيخ فهد بن هشبول رئيس شركة عابر الخليج للتجارة مشروعه التوعوي الذي اشتمل على أكبر كمامة واكبر معقم للدخول إلى موسوعة جينيس للأرقام القياسية وكمبادرة من القطاع الخاص في ظل الدعم الذي يجدة من الحكومة الرشيدة .. ومن أجل مواصلة التوعية والمنافسة بشكل عام تم الإستفادة من الكمامة بوضعها على احد مباني شارع التحلية بمحافظة جدة والتبرع بأكبر معقم لأحد المجمعات التعليمية بجدة .. بدوره عبر بن هشبول عن سعادته بما حظيت به المبادرة من تأثير على المستويين المحلي والاقليمي في تظاهرة يعقبها العديد من المبادرات الإجتماعية والتنموية.