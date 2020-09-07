شكرا لقرائتكم خبر عن 27 إصابة بفيروس كورونا فى مخيمى عين الحلوة وبرج البراجنة بلبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، إصابة 27 شخصا بفيروس كورونا "كوفيد 19" بمخيمى عين الحلوة وبرج البراجنة في لبنان. وفى وقت سابق أعادت السطات القبرصية إلى لبنان 33 مهاجرا وصلوا إلى ليماسول فى ساعة مبكرة من صباح الأحد، بحسب "روسيا اليوم".

وشوهد القارب الذى كان يقل 33 مهاجرا، بينهم 30 لبنانيا و3 سوريين، قبالة ليماسول بعد ظهر يوم السبت، وبعد مشاورات مع السلطات اللبنانية، تقرر إعادة المجموعة إلى لبنان.

ونظرا لأن القارب الذى كانوا على متنه كان فى حالة سيئة للغاية استأجرت السلطات القبرصية قاربا خاصا لنقل المجموعة المكونة من 14 طفلا و6 نساء و13 رجلا إلى لبنان.