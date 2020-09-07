شكرا لقرائتكم خبر عن 27 إصابة بفيروس كورونا فى مخيمى عين الحلوة وبرج البراجنة بلبنان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، إصابة 27 شخصا بفيروس كورونا "كوفيد 19" بمخيمى عين الحلوة وبرج البراجنة في لبنان. وفى وقت سابق أعادت السطات القبرصية إلى لبنان 33 مهاجرا وصلوا إلى ليماسول فى ساعة مبكرة من صباح الأحد، بحسب "روسيا اليوم".
وشوهد القارب الذى كان يقل 33 مهاجرا، بينهم 30 لبنانيا و3 سوريين، قبالة ليماسول بعد ظهر يوم السبت، وبعد مشاورات مع السلطات اللبنانية، تقرر إعادة المجموعة إلى لبنان.
ونظرا لأن القارب الذى كانوا على متنه كان فى حالة سيئة للغاية استأجرت السلطات القبرصية قاربا خاصا لنقل المجموعة المكونة من 14 طفلا و6 نساء و13 رجلا إلى لبنان.
كانت هذه تفاصيل خبر 27 إصابة بفيروس كورونا فى مخيمى عين الحلوة وبرج البراجنة بلبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.