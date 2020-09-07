شكرا لقرائتكم خبر عن سيول السودان.. ما حقيقة صورة امرأة سودانية تحمل دواءها وسط الفيضانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كارثة طبيعية يعشيها السودانيون خلال هذه الأيام بعدما أغرقت مياه الفيضانات والسيول العديد من المدن، عقب ارتفاع منسوب مياه النيل بالخرطوم، ما أدى إلى تشريد آلاف الأسرة ومصرع العشرات، وفى أثناء ذلك انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورا كثيرة ترصد معاناة السودانيين مع الفيضانات، إلا أن بعضها كان لا يمت بصلة إلى السيول التى يشهدها السودان، ومن بينها صورة السيدة التى قيل إنها تحمل الدواء وسط الفيضانات.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، صورة زعموا أنها تخص سيدة سودانية تحمل دوائها وسط مياه الفيضانات، وسرعان ما انتشرت هذه الصورة على نطاق واسع عبر منصات السوشيال ميديا في الوطن العربى.



صورة متداولة عبر السوشيال ميديا يزعم البعض أنها لسيدة في السودان

لكن باستخدام أداة البحث العكسى عن الصور التى يوفرها محرك البحث "جوجل"، تحقق ”الخليج 365” من أصل هذه الصورة، وأتضح أنها ليس لها علاقة بالفيضانات التى يشهدها السودان، إنما تخص فيضانات اجتاحت ضواحى باتنا بالهند فى العام 2013، أى منذ نحو 7 سنوات.



صورة سيدة وسط مياه الفيضانات في الهند عام 2013

وترصد الصورة الأصلية سيدة قروية متضررة من الفيضانات وهى تحمل شيئا ما وسط المياه أثناء محاولتها الوصول إلى مناطق مرتفعة فى ضواحى باتنان وذلك فى 31 يوليو 2013.

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أصل الصورة لسيدة في الهند

ويشهد السودان فيضانات وسيول عارمة، حيث أعلن العقيد شرطة عبد الجليل عبد الرحيم، المتحدث الرسمى باسم المجلس القومى للدفاع المدنى السودانى، في وقت سابق من اليوم، أن السودان أصبحت منطقة منكوبة نتيجة السيول والفيضانات الحالية، مؤكدًا أنه عدد المتضررين من الفيضانات وصل لحوالى نصف مليون نسمة.

وتابع: "أن نهر النيل سجل أعلى ارتفاع لمستوياته هذا العام، وذلك نتيجة الفيضانات والسيول الحالية، مقارنة بالأعوام الماضية، حيث سجل حوالى 17.26 أما اليوم فتخطى الـ35 بمستوياته".

وأضاف عبد الرحيم، في تصريحات تليفزيونية، أنه من المتوقع انخفاض الفيضانات والسيول خلال الأيام المقبلة، مؤكدًا أنه تم إعلان حالة الطوارئ بالسودان مذ الليلة الماضية.

وتابع المتحدث باسم المجلس القومى للدفاع المدنى السودانى، سجل أعلى ارتفاع فى تاريخه وكان أعلى ارتفاع فيما مضى بلغ 17 .26 واليوم وصل لمستوى 35 وهذه مستويات تاريخية وغير مسبوقة.